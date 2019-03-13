Известный гонщик Формулы-1 рассказал, как алкоголь помогал ему готовиться к соревнованиям

Чемпион мира-2007 Кими Райкконен признался, что раньше он часто пилотировал болид Формулы-1 после вечеринок.

В интервью официальному сайту Формулы-1 Райкконен признался, что относится к алкоголю и вечеринкам, как к одному из способов подготовки к гонке.

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Именно так финн предпочитает "перезагрузить батарейки" в период активной работы. И такой подход у Райкконена еще с момента начала его гоночной карьеры.

"Конечно, как правило, это шутка. Но иногда я действительно думаю, что я часто пилотировал лучше после того, как делал то, что хотел, а не тогда, когда запрещал себе развлечения, выпивку и все остальное", – сказал Райкконен.

Есть много доказанных теорий – ты пилотируешь лучше после того, как немного повеселился. Более-менее все лето 2013 года представляло собой гонки и вечеринки. Здесь нет ничего нового – для меня это нормально. Возможно, со стороны это кажется странным, но для меня в прошлом это было совершенно обычной историей.

Спорт 24 писал, что команда Alfa Romeo Racing (бывшая Sauber) выложила фотографии своего нового болида. Именно на нем Кими Райкконен будет выступать в 2019 году.

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