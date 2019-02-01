Известный иностранный тренер возглавил "Рух"

"Рух" из Винников возглавил известный белорусский специалист Леонид Кучук. 1-го февраля президент "Руха" Григорий Козловский официально представил футбольной общественности нового наставника команды.

В тренерский штаб Леонида Кучука также вошли помощник главного тренера Иван Федик, тренер по физподготовке Виталий Милютин и тренер вратарей Евгений Иванов.

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Кроме того, команда тренеров "Руха" вскоре пополнится кем-то из собственных воспитанников. Параллельно продолжается формирование тренерского штаба команды "Руха" U-19, куда войдут специалисты, которые уже на протяжении длительного времени работают в коллективе.

Леонид Кучук родился 27-го августа 1959-го года в Минске. Как тренер, Леонид Кучук громко заявил о себе в молдавском "Шерифе", где стал самым успешным главным наставником в истории клуба – 6 раз выигрывал с командой чемпионат страны, в сезоне-2009/2010 вывел "Шериф" в групповой раунд Лиги Европы.

В Украине Кучук работал с киевским "Арсеналом" и каменской "Сталью".

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