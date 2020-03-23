Известный экс-чемпион мира дал неожиданный прогноз на бой Усик – Чисора

Бывший чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA Карл Фроч поделился ожиданием от боя Александр Усик – Дерек Чисора. Фроч уверен, что Чисору не стоит списывать со счетов.

Британец, который был чемпионом во втором среднем весе, считает, что в супертяжелом весе нет топ-10 боксеров.

По его мнению, сейчас есть трое-четверо сильнейших боксеров. Фроч не отнес Усика в этот список.

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Мы узнаем о нем больше, когда он проведет бой с Чисорой. Не удивляйтесь, если Дерек поймает Усика, заставит отступать и немного погоняет по рингу, заставит Александра чувствовать себя крузервейтом,

– цитирует Фроча Boxing News.

До этого Усик выступал в первом тяжелом весе (крузервейте), лимит которого 90,72 килограмма. Зато в супертяжелом весе ограничений нет.

Усик выглядел довольно крупным на пресс-конференции. Он выглядел будто сможет затанцевать Чисору, но нам еще надо будет это узнать. В ринге все иначе. Мы увидели Чисору настроенным, а когда у него есть настроение, он хороший боец, также у него есть удар. С нетерпением жду этот бой,

– добавил Фроч.

Усик и супертяжелый вес: главное

Усик должен вернуться на ринг 23 мая в Лондоне (Англия). Соперник непобедимого украинца – британец Дерек Чисора.

Бой, возможно, перенесут из-за пандемии коронавируса. Промоутер Эдди Хирн ранее заявлял, что все вечера бокса, запланированные на май в Великобритании, могут быть отменены.

Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе в мае 2019 года. Однако из-за травмы украинца бой с Карлосом Такамом был отменен.

Александр дебютировал в супертяжелом весе в октябре 2019 года. Но и здесь украинцу срочно пришлось искать нового соперника.

За несколько дней до поединка Тайрон Спонг провалил допинг-тест.

На ринг против Усика вышел ветеран Чазз Уизерспун, которого Усик победил в 7-м раунде.

Усик – официальный претендент по версии WBO. Титулом владеет Энтони Джошуа.