Известный экс-игрок "Динамо" нарушил карантин и поскандалил с полицией в Киеве: видео

Экс-футболист "Динамо" Олег Саленко попал в неприятную ситуацию, которая еще была и снятая на телекамеры.

Бывший игрок был замечен возле одного из футбольных полей в Киеве, когда наблюдал за игрой двух команд – вероятно, он организовал матч.

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Полицейские вместе с журналистами программы "Контролер" телеканала Украина подошли к Саленко, чтобы сообщить о нарушении мер карантина – запрета массовых скоплений людей.

В ответ на замечание, что нельзя собираться группами более 10 человек, Саленко начал грубить полицейским и журналистке. После этого Саленко обвинил журналистку в том, что она хочет заработать себе имя.

"Я?", – удивилась журналистка.

"Да. Не я же. Мне имени не надо. У меня его до*рена", – ответил Саленко.

Компания разошлась по своим делам, а полиция составила на Саленко протокол, хотя он все равно отказался признавать свою вину. Теперь бывшему футболисту грозит штраф.

Олег Саленко выступал за "Динамо" с 1989 по 1992 год. Также в течение карьеры он играл за "Зенит", "Логроньес", "Валенсию", "Рейнджерс", "Истанбулспор", "Кордову" и "Погонь". Экс-игрок киевлян получил "Золотую бутсу" чемпионата мира-1994, где он забил 5 голов.

Нарушение карантина от Олега Саленко: смотрите видео

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