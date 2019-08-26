Известный экс-игрок сборной Украины сломал ногу на тренировке нового клуба

Защитник "Карпат" Александр Кучер выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы. Опытный центрбэк на тренировке получил перелом ноги.

Об этом сообщили в эфире программы "Большой футбол" на телеканале "Футбол 1". Дополнительную информацию о характере перелома пока нет.

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Кучер присоединился к "Карпатам" всего несколько недель назад и провел один матч – против "Олимпика", в котором "зелено-белые" одержали свою пока единственную победу в чемпионате.

В мае 2006 года футболист подписал контракт с донецким "Шахтером", в составе которого провел 11 сезонов, выиграл все возможные украинские трофеи, завоевал Кубок УЕФА и участвовал в Лиге чемпионов.

Предыдущей командой футболиста был турецкий "Кайсериспор", где он провел два сезона. Также Кучер сыграл более полусотни матчей за национальную сборную Украины.