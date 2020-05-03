Известный эксперт рассказал, почему Кличко возобновит карьеру боксера
Известный эксперт и спортивный режиссер Сергей Долбилов назвал возможную причину, почему Владимир Кличко вернется в бокс. Долбилов считает, что Кличко скучает по боксу и может вернуться ради рекорда.
Долбилов заявил, что 44-летний Кличко может вернуться, чтобы стать самым возрастным чемпионом мира, сообщает TimE boxing UA.
Сейчас рекорд принадлежит Джорджу Форману, который стал чемпионом мира по версии IBF в 45 лет. В 46 лет Форман потерял пояс.
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Я скажу так. Просто так Кличко возвращаться сейчас не надо, да он и не собирался. Но есть два момента. Во-первых, Владимир скучает по боксу. А второй момент, если он хочет вернуться, то ради чего-то. И это "что-то" – очевидно, побить рекорд,
– заявил эксперт.
Долбилов считает, что пандемия коронавируса "сыграла" Кличко на руку.
Мы не знаем, в каком состоянии после коронавируса выйдут чемпионы. В итоге, к моменту, когда Кличко стукнет 46, неизвестно, кто будет чемпионом,
– заметил Долбилов.
По его словам, не приципиально, в бою с каким соперником Кличко получит шанс стать чемпионом.
"Поясом может владеть условный Уайт, Пулев или Поветкин. В чем я уверен – Владимир к этому моменту будет держать себя в идеальной форме. Он будет готов. Вопрос только в том, в каком состоянии будет супертяжелый вес после выхода из карантина", – сказал Долбилов.
Кстати Форман отговаривает Кличко возвращаться: украинец может побить рекорд знаменитого боксера
Что известно о возвращении Кличко
- Последний бой на профессиональном ринге Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа в зрелищном поединке.
- Летом 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры.
- После этого появлялось много слухов якобы Кличко планирует вернуться в ринг.
- Больше всего дискуссии велись после того, как появилась информация, якобы платформа DAZN подготовили солидный контракт для Владимира.
- В то же время Кличко пытается уклоняться от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.
- Владимир говорил, что готов вернуться в ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда.
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