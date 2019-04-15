Известный комментатор назвал причину отставки главного тренера ФК "Львов"

Футбольный комментатор Виктор Вацко поделился своим мнением о причинах отставки Юрия Бакалова из ФК "Львов".

По словам Виктора Вацко, ФК "Львов" не требует главного тренера, потому что руководство клуба навязывает свое мнение наставнику.

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Это история, где есть главный тренер, который имеет свое мнение относительно кадровых решений. А есть руководство, которое навязывает ему свое мнение. Во "Львове" главный тренер уже не нужен. Там может стать главным тренером только человек, у которого нет своего мнения и ему очень нужны деньги, потому что он бедный на футбольной ниве. Я уже жду, когда Алексей Боровиков, руководитель клуба, получит тренерскую лицензию и начнет тренировать команду.

"Но ответственность несет главный тренер, а не те, кто привез футболистов. Вы же привезли бразильцев – несите ответственность. Если не хотите нести, тогда не везите этих игроков. И пока там будет такая ситуация, ни один солидный тренер, который себя уважает и переживает за свое имя и реноме, туда не пойдет. Это утопия для каждого из тренеров. С Бакаловым это не первый случай, а продолжение тенденции", – сказал Вацко.

Спорт 24 писал, что в понедельник, 8 апреля, "Львов" и 53-летний Юрий Бакалов приняли решение расторгнуть контракт по согласию сторон.

Пока клуб остается без главного тренера, но "Львов" рассматривает на замену Бакалова ряд кандидатур и намерен объявить имя нового наставника в ближайшие дни.

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