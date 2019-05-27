Известный нападающий откровенно рассказал о задержках зарплаты в киевском "Арсенале"

Экс нападающий "Шахтера", "Мариуполя", "Олимпика" и "Вайле", а ныне свободный агент Сергей Гринь рассказал о трудностях в киевском "Арсенале", цвета которого он защищал в первой части сезона 2018/2019.

По словам форварда, зарплат игроки клуба не видели по несколько месяцев, а клубу не стоит выдавать аттестацию на следующий сезон.

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В "Арсенале" я играл и забивал, на меня обращали внимание. Единственный момент, что в клубе были негодяи, я даже не знаю, как их можно назвать иначе. Нам не платили зарплаты по 3-4 месяца. Футболисты в Киеве снимали квартиры, у многих были семьи, и некоторые даже не могли за эти квартиры заплатить. Я считаю, что так быть не должно. Такому клубу не место в Премьер-лиге, и ему не должны выдавать аттестат на следующий сезон,

– цитирует Гриня "Футбол 24".

В составе "канониров" Гринь провел 8 матчей в первом круге этого сезона – на его счету 4 забитых мяча.

Недавно украинские форварды Владлен Юрченко и Сергей Гринь покинули "Вайле". Клуб вылетел из элитного дивизиона чемпионата Дании по итогам сезона.

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