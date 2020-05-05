Известный олигарх хочет воскресить легендарный украинский клуб

Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, каким образом олигарх Александр Ярославский хочет вернуть "Металлист" в большой футбол.

Игорь Цыганык в беседе с Романом Бебехом во время стрима на YouTube-канале "Бомбардир" рассказал, что Ярославский прилагает сверхусилия, чтобы вернуть в украинский футбол свою бывшую команду.

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Долгое время никак не могли выкупить долги Металлиста из-за определенной коррупционной истории в клубе. Ярославский сейчас хочет договориться с игроками, тренерами, менеджерами команды, которым клуб задолжал деньги. Деньги уже не имеют значения. Чтобы все, кому должен Курченко, написали отказ от долгов клуба. Кому-то он предложит работу, кому-то, может, деньги, кому-то больше, кому-то меньше... Но он хочет выкупить долги. Это называется санацией. Если я выкупаю долги, мне тогда должны отдать всю собственность (базу, стадион и марку "Металлист"),

– отметил журналист.

"Вот он договорится с Шавьером, Кристальдо и другими, и государство обязано отдать ему эту собственность Курченко, потому что он становится главным кредитором. Но сейчас есть решение (и оно будет обжаловано) о национализации. Не банкрутизации! А это уже надо будет покупать у государства. Ярославский этого не хочет. Он хочет стать полноценным владельцем, выкупив долги. Если это произойдет, а я знаю, что переговоры идут, тогда вернется "Металлист". Его интересует "Металлист", а не "Металлист 1925", – сказал Цыганык.

В начале нынешнего года конфискованные у экс-владельца клуба Сергея Курченко спортивная база и помещения ОСК "Металлист" были переданы в собственность государства.

Ярославский руководил "Металлистом" в период с 2005 по 2012 год, после чего клуб перешел во владение Курченко. В июле 2016-го харьковчан исключили из Премьер-лиги из-за финансовых проблем.

За период управления Ярославского харьковчане 6 раз брали бронзовые медали чемпионата, а в сезоне 2011/12 дошли до 1/4 финала Лиги Европы.

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