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Известный португальский тренер Жорже Жезус сдал положительный тест на коронавирус

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У известного португальского тренера Жорже Жезуса обнаружили коронавирус. Наставника бразильского "Фламенго" и всю команду отправили на карантин.

Информацию о положительном результате теста подтвердили на официальном сайте клуба. Там указано, что у остальных игроков и персонала клуба коронавируса не выявили, однако, соблюдая правила Министерства здравоохранения Бразилии, всех отправили в самоизоляцию.

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Но стоит отметить, что издание As писало об обнаружении коронавируса у вице-президента клуба Маурисио Гомеса де Маттоса, а также еще одного работника. Они были в делегации, посетившей Испанию, в том числе матчи мадридского "Реала" и "Барселоны", и встречалась с руководством этих клубов.

Что касается самого Жорже Жезуса, то он заявил, что чувствует себя хорошо. По словам тренера, он не испытывает никаких отрицательных симптомов из-за коронавируса.

В то же время 21-летний испанский футболист Франциско Гарсия скончался от коронавируса

Но стоит отметить, что ему 65 лет и он находится в зоне риска.


Главные данные по коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Спорт Футбол
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