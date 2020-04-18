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Известный рефери, который судил бои с участием Кличко, Тайсона и Льюиса умер от коронавируса

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Эдди Коттон умер / Getty Images

Известный американский судья в боксе Эдди Коттон умер после заражения коронавирусом. Он боролся с опасной болезнью больше недели.

Об этом сообщает Международная боксерская федерация (IBF).

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Американский рефери обслужил более 40 чемпионских поединков за более чем десятилетие. Он был арбитром боя между Ленноксом Льюисом и Майком Тайсоном (2002), когда британский боксер выиграл техническим нокаутом в восьмом раунде.


Коттон обслуживал 4 поединка Владимира Кличко. Последний из них, с Алексом Леапаи в 2014 году, завершился победой украинца нокаутом в 5-м раунде. Кроме того, американец судил бои Владимира с Мариушем Вахом (2012), Русланом Чагаевым (2009) и Роем Остином (2007), все они также завершились в пользу украинского боксера.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Владимир Кличко Бокс Спорт
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