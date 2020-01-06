Известный теннисист обматерил и довел до слез своего отца во время матча – видео

Немецкий теннисист Александр Зверев по ходу поединка ATP Cup против грека Стефаноса Циципаса на русском языке обматерил своего отца.

В матче сборных Германии и Греции Зверев, проиграв сет со счетом 1:6, накричал на своего отца. Тот сидел на трибуне и пытался сделать подсказку.

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Вскоре оператор показал Зверева-старшего, у которого на глазах выступили слезы.

Oh my God... Sascha was screaming at him and then they showed Alexander Zverev Sr... #ATPCup pic.twitter.com/5UABoCDoW8 — Stefanos Tsitsipas (@TsitsipasFR) 5 января 2020 г.

В результате Зверев проиграл Циципасу в двух сетах (1:6, 4:6), но сборная Германии все же обыграла со счетом 2:1 Грецию благодаря победам Яна-Леннарда Штруффа и пары Кевина Кравица и Андреаса Миса.

В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

Александр Зверев обматерил отца (видео с нецензурной лексикой, 18+)