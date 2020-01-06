Известный теннисист обматерил и довел до слез своего отца во время матча – видео
Немецкий теннисист Александр Зверев по ходу поединка ATP Cup против грека Стефаноса Циципаса на русском языке обматерил своего отца.
В матче сборных Германии и Греции Зверев, проиграв сет со счетом 1:6, накричал на своего отца. Тот сидел на трибуне и пытался сделать подсказку.
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Вскоре оператор показал Зверева-старшего, у которого на глазах выступили слезы.
В результате Зверев проиграл Циципасу в двух сетах (1:6, 4:6), но сборная Германии все же обыграла со счетом 2:1 Грецию благодаря победам Яна-Леннарда Штруффа и пары Кевина Кравица и Андреаса Миса.
В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.
Александр Зверев обматерил отца (видео с нецензурной лексикой, 18+)