Известный тренер готов возглавить украинский клуб
Известный украинский тренер Роман Григорчук может вернуться работать в Украину. Бывший тренер "Черноморца" заявил, что готов рассмотреть предложение клубов украинской Премьер-лиги.
Роман Григорчук стал гостем программы #ЗалишайсязФутболом на телеканале "Футбол 1".
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Григорчук рассказал, что ушел из одесского "Черноморца" из-за событий в Украине в 2014 году.
"Руководство начало ставить перед командой другие задачи. Кроме того, я хотел попробовать себя в Лиге чемпионов", – заявил тренер.
Возвращение в Украину? У меня большое желание и я готов к этому. Буду с нетерпением ждать шанса,
– заявил Григорчук.
В 2014 году Григорчук покинул "Черноморец". В течение следующих шести лет успешно тренировал "Габала" (Азербайджан) и "Астану" (Казахстан).
Контракт с "Астаной" Григорчук разорвал зимой 2020 года.
В Украине Григорчука сватают в "Динамо". Сам тренер в интервью "ТаТоТаке" заявил, что не против возглавить киевский клуб и даже сборную Украины.
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