Известный тренер предсказывает Усику выдающуюся карьеру в супертяжелом весе

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Александр Усик и Джеймс Али Башир
Александр Усик и Джеймс Али Башир / K2 Promotions Ukraine

Бывший тренер украинца Александра Усика Джеймс Али Башир считает, что в супертяжелом весе боксера ждет успех. Свой следующий бой украинец проведет в новой весовой категории.

Али Башир считает, что Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе.

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Я думаю, что Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе. Если не абсолютным, то один из титулов он точно возьмет. Каковы его шансы против Джошуа? У него хорошие шансы против любого супертяжа, в том числе и против Джошуа. Поймите, Усик – уникальный боксер. Он невероятно техничный и сильный ментально. Он также очень тщательно тренируется, умеет как бить, так и держать удар. Так что я не вижу причин, по которым он мог бы не стать чемпионом мира в супертяжелом весе, возможно и абсолютным,
заявил экс-тренер Усика.

Кроме того специалист не считает, что в Усика будут проблемы из-за удара.

Не станет ли сила удара камнем преткновения для Усика в супертяжах? Мне кажется, что значение этого компонента слишком переоценивают. Мухаммед Али не был большим панчером, но у него было много нокаутов. Нокаутировать можно и измотав соперника. Это, конечно, круто, когда супертяж обладает убойным ударом, но это не является необходимым условием на пути к успеху. Удары Усика острые, и его оппоненты их не видят. Это важно. Но даже если ударам Усика будет явно не хватать мощности в супертяжелом дивизионе, он сможет компенсировать это своим мастерством,
добавил Али Башир.

 

 

Следующий бой украинец проведет в супертяжелой весовой категории. Среди возможных соперников – россиянин Александр Поветкин. Бой может состояться в США.

Также на бой с украинцем претендует опытный финский боксер Роберт Хелениус. Точно следующим соперником Усик не будет Джошуа. По словам промоутера британца, такой поединок может состояться в следующем году.

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Теги: Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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