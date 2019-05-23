Известный специалист претендует на тренерское кресло "Динамо"

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Адам Навалка
Адам Навалка / twitter.com

Украинские СМИ назвали потенциального иностранного тренера, который летом может возглавить киевское "Динамо" вместо Александра Хацкевича.

Сначала в СМИ появилась информация, что в Киев прибудет специалист, с которым "Динамо" обсудит контракт. Иностранец якобы должен посетить игру киевлян против ФК "Львов".

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Как сообщает "Команда №1", "Динамо" может возглавить польский специалист Адам Навалка. Именно он может стать тем зарубежным тренером, с которым в ближайшие дни в Киеве будут проведены переговоры.

Последним местом работы 61-летнего поляка был польский "Лех", который он оставил в марте этого года. С 2013 до 2018 года Навалка руководил национальной сборной Польши, которую покинул после провального чемпионата мира 2018 года в России.

Среди иностранных специалистов в прессе называли имя бывшего тренера сборной Англии по футболу шведа Свена-Йорана Эрикссона. Также кандидатами на пост главного тренера киевлян являются спортивный директор клуба Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо
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