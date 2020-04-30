Известный тренер рассказал, как завершится бой Усик – Чисора
Известный американский тренер Тедди Атлас дал прогноз на поединок между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Атлас уверен, что Чисора станет настоящим тестом для украинского боксера.
Тедди Атлас акцентировал внимание на смелости Усика, который согласился на бой в родной для Чисоры Англии, сообщает vRINGe.
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Это тест в супертяжелом весе, который необходим Усику. Чисора решительный, сильный, обычно агрессивный, может сильно ударить, очень опытный, но Усик может противопоставить ему хорошие ноги, он младше, у него тоже есть неплохой опыт и уверенность в себе,
– заявил Атлас.
Тренер предполагает, что Усик победит решением судей или нокаутирует Дерека, если тот устанет.
Думаю, Усик победит единогласным решением судей или, если Чисора замедлится в последних раундах, то, возможно, Усик победит досрочно,
– резюмировал Атлас.
Также Атлас выразил убеждение, что Усик может стать чемпионом мира в двух весовых категориях, как в свое время Эвандер Холифилд.
"Он может выиграть титул в супертяжелом весе. У него есть шанс сделать то, что удается немногим, стать чемпионом в крузервейте и хэвивейте, как это сделал Холифилд 20 лет назад.
Люди думали, что он слишком мелкий. Люди говорят, что Усику не хватит габаритов, но все говорили то же самое про Эвандера", – резюмировал американский тренер.
Что известно о бое Усик – Чисора?
Боксеры должны были встретиться 23 мая в Лондоне на арене O2. Но бой перенесен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19. Потенциально победитель поединка в следующем бою будет драться за чемпионский титул WBO, который сейчас у Энтони Джошуа.
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