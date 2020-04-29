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Известный боксер покрасил волосы в цвета флага Украины фото

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Иван Редкач
Иван Редкач / Getty Images

Украинский полусредневес Иван Редкач сменил имидж. Боксер покрасил волосы в цвета украинского флага.

Таким образом он решил поддержать украинцев в период карантина из-за пандемии коронавируса. Соответствующее фото с изменением имиджа боксер выставил в Instagram.

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"Слава Украине! Всем позитивного настроя в такое нелегкое время", – подписал фото Редкач.

Ранее у Редкача возник конфликт с тренером Александра Усика Сергеем Лапиным, которого Иван подозревает в получении российского гражданства.

Что известно о Редкаче?33-летний украинский боксер, выступающий в полусреднем весе. Провел 30 боев, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений. В январе проиграл Дэнни Гарсии за право сразиться с чемпионом мира по версии WBC.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Иван Редкач Бокс
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