Известный украинский боксер проведет бой за пояс WBC: известна дата

Украинский средневес Виталий Копыленко (28-1, 16 КО) сразится за титул WBC International.

Копыленко 2 мая в Лас-Вегасе в бою с 23-летним канадцем Стивом Батлером (26-1-1, 23 КО) сразится за вакантный пояс WBC International в среднем весе, сообщает Luckypunch.net.

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35-летний Копыленко впервые претендует на титул по версии одной из четырех главных мировых организаций в профи-боксе. В 2012 и 2013 годах боксер брал малопрестижные пояса по версиям EBU и WBF.

Копыленко в рейтинге лучших средневесов мира по версии BoxRec занимает 99 место. Соперник украинца котируется выше – Батлер располагается на 19 строке, а в его резюме четыре победы над бойцами с идеальным послужным списком.

Последний поединок украинец провел в декабре прошлого года. Тогда он досрочно победил доминиканца Жана Родригеса (7-5, 4 КО).

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