Известный украинский боксер уверенно защитил титул чемпиона США

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Иван Голуб
Иван Голуб / Фото из открытых источников

Украинский боксер Иван Голуб (16-1, 12 КО) успешно провел дебютную защиту титула чемпиона США в полусреднем весе по версии WBC.

Голуб выиграл 10-раундовый поединок у американца Мануэля Алехандро Рейеса (11-5-1, 5 КО) решением судей. Все трое судей отдали уверенную победу украинцу: 100-90, 100-90, 99-91.

Вы знали, что американский боксер пообещал отправить Ломаченко на пенсию за дерзкое заявление?

К слову, Иван Голуб по кличке "Волк" завоевал титул USNBC в августе 2018 года, победив Ланардо Танера.

Спорт 24 писал, что украинский боксер второго веса самой легкой категории Арнольд Хегай (15-0-1, 10 КО) победил техническим нокаутом представителя Танзании Хайдари Мчаньо (10-6-4, 4 КО) в российском Владимире.

Напомним, 12 апреля Василий Ломаченко будет драться с Энтони Кроллой. В этом бою украинец будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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