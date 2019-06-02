Известный украинский боксер жестко нокаутировал экс-чемпиона мира: видео

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Иван Редкач
Иван Редкач / Фото из открытых источников

Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 KO) на вечере бокса в США одержал победу над именитым американцем Девоном Александером (27-6-1, 14 КО).

В поединке с опытным американцем Александером Редкач считался аутсайдером, однако сумел приятно удивить.

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Бой так и не преодолел 10-раундовую дистанцию: Редкач, который доминировал практически весь поединок, в шестом раунде отправил бывшего чемпиона мира в третий нокдаун, после чего рефери остановил бой.

После боя Редкач бросил вызов чемпиону WBC в полусреднем весе Шону Портеру (30-2-1, 17 КО).

Видеообзор боя Редкач – Александер

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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