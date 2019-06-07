Известный украинский форвард останется в Дании еще на два года

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Сергей Гринь останется в "Вайле"
Сергей Гринь останется в "Вайле" / Фото из открытых источников

Украинский нападающий Сергей Гринь заключил новое соглашение с датским футбольным клубом "Вайле" на 2 года.

25-летний игрок, по условиям прежнего договора, вправе покинуть команду, ведь она вылетела из элитного дивизиона, но решил остаться.

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Также за "Вайле" в прошлом сезоне играл украинец Владлен Юрченко, но сообщалось, что он покинул команду.

В прошлом сезоне Гринь провел за "Вайле" 9 матчей, забив 2 гола. В Данию наш соотечественник перебрался в январе 2019-го года на правах свободного агента после завершения контракта с "Шахтером". В Украине выступал за "Ильичевец", "Олимпик", "Верес" и "Арсенал-Киев".

По итогам сезона в чемпионате Дании "Вайле" не смог сохранить прописку в элите и в следующем году сыграет в Первой лиге.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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