Известный украинский форвард останется в Дании еще на два года

Украинский нападающий Сергей Гринь заключил новое соглашение с датским футбольным клубом "Вайле" на 2 года.

25-летний игрок, по условиям прежнего договора, вправе покинуть команду, ведь она вылетела из элитного дивизиона, но решил остаться.

Читайте также: Украинский футболист забил невероятный гол с центра поля, чем спровоцировал драку: видео

Также за "Вайле" в прошлом сезоне играл украинец Владлен Юрченко, но сообщалось, что он покинул команду.

В прошлом сезоне Гринь провел за "Вайле" 9 матчей, забив 2 гола. В Данию наш соотечественник перебрался в январе 2019-го года на правах свободного агента после завершения контракта с "Шахтером". В Украине выступал за "Ильичевец", "Олимпик", "Верес" и "Арсенал-Киев".

По итогам сезона в чемпионате Дании "Вайле" не смог сохранить прописку в элите и в следующем году сыграет в Первой лиге.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram