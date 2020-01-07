Известный украинский футбольный тренер отказал пяти российским клубам

Главный тренер "Астаны" Роман Григорчук рассказал, почему не поедет работать в чемпионате России.

Украинский специалист отметил, что сейчас ни за что бы не согласиться работать в России. Хотя раньше готов был рассмотреть подобные варианты.

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Раньше, когда я работал в Латвии, очень хотел в чемпионат России. Признаюсь в этом, так как считал, что в России очень сильный чемпионат. Потом прошло время, случились у нас соответствующие события и у меня таких вариантов появилось немало. Но к тому моменту это уже было невозможно.



Это моя принципиальная позиция, мы об этом просто не можем говорить. Предложений от топ-клубов не было. Не буду называть клубы, но как минимум пять предложений было. Я еще удивлялся, почему такое возможно. Когда я этого хотел – предложений не было, а теперь появились. "Амкар"? Он тоже был в числе этих клубов. Но больше ничего говорить не хочу,

– рассказал Григорчук в интервью "ТаТоТаке".

Сейчас Роман Григорчук тренирует "Астану", а до этого в течение трех лет возглавлял азербайджанскую "Габали". С "Астаной" украинец в 2019 году выиграл чемпионат и Суперкубок Казахстана.

В Украине Григорчук известен по работе с "Черноморцем" с 2010-го по 2014 год. В сезоне 2013/14 тренер вывел одесситов в 1/16 финала Лиги Европы, где "моряки" проиграли "Лиону".