Известный украинский клуб, который играл в УПЛ, снова в строю

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ФК "Звезда"
ФК "Звезда"

Кропивницкий футбольный клуб "Звезда" (укр. "Зірка"), который раньше играл в УПЛ, восстанавливает свой профессиональный статус.

По словам вице-президента "Звезды" Константина Волкова, команда начнет путь к возвращению в профессионалы.

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"Звезда" будет участвовать в чемпионате области. Многие команды проходили низшие лиги и ничего страшного. Осенью надеемся стартовать в чемпионате Украины среди любителей. Далее будем восстанавливать профессиональный статус,
– цитирует Волкова официальный сайт кропивничан.

"Главным тренером команды будет Самир Гасанов. Помогать ему будет Алексей Ярюхин, который сейчас тренирует детей в академии "Звезды", – сказал Волков.

Спорт 24 писал, что в середине февраля на официальном сайте "Звезды" появилось заявление о выводе клуба из Первой лиги. После этого президент "Звезды" Максим Березкин заявил, что футбол в Украине давно превратился в грязную политику.

Еще в прошлом сезоне "Звезда" выступала в украинской Премьер-лиге, но покинула высший дивизион и первую половину этого сезона провела в Первой лиге.

После первой половины чемпионата "Звезда" занимала предпоследнюю строчку в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе всего лишь 4 очка.

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Теги: Спорт Футбол УПЛ
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