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Известный украинский клуб нашел замену для Маркевича

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Сергей Ковалец возглавит "Черноморец"
Сергей Ковалец возглавит "Черноморец" / ФК "Оболонь-Бровар"

Одесский "Черноморец" определился с кандидатом на пост главного тренера команды.

Сергей Ковалец в ближайшее время должен возглавить "Черноморец", информирует портал "Динамомания".

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В апреле "моряки" расстались с предыдущим наставником Остапом Маркевичем на фоне финансовых проблем клуба. Также руководство одесситов решило сократить зарплаты игрокам первой команды.

Украинский специалист зимой покинул "Оболонь-Бровар" и с тех пор оставался без работы. Ковалец ранее работал в "Львове", "Александрии", "Оболони" и "Металлурге" С, также он возглавлял молодежную сборную Украины с 2012-го по 2015 годы.

  • Перед остановкой сезона "моряки" занимали десятую строчку Первой лиги, имея в своем активе лишь 22 очка.
  • Несмотря на финансовые трудности, "Черноморец" намерен доиграть сезон.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Черноморец
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