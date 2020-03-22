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Известный украинский легкоатлет Дмитренко попал в ужасную ДТП и нуждается в помощи

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Титулованный украинский легкоатлет Руслан Дмитренко попал в ужасную аварию под Киевом. Спортсмен получил многочисленные травмы и нуждается в финансовой помощи.

В Бориспольском районе, что под Киевом между собой столкнулись Lanos и Renault. Пострадавших в срочном порядке госпитализировали.

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Вскоре бегунья Ольга Ляхова в своем фейсбуке поделилась записью женщины, которая называет себя одноклассницей пострадавшего и просит помочь ему в собрании средств для операции.

Друзья! Одноклассники! Односельчане! Вчера 21.03.2020 в ДТП попал мой одноклассник Дмитренко Руслан Григорьевич. В результате ДТП получил многочисленные переломы (ног и рук). Просим всех неравнодушных помочь финансово,
– написала женщина.


Страшная авария с участием украинского легкоатлета

  • На Универсиаде-2013 спортсмен завоевал две серебряные награды.
  • В 2014 году на Кубке мира по спортивной ходьбе в китайском городе Тайцан Руслан одержал победу на дистанции 20 км, установив Национальный рекорд 1:18:37
  • Руслан Дмитренко участвовал в двух Олимпиадах 2012 и 2016 годов.

Добавим. что в феврале 2019 года Руслан Дмитренко был дисквалифицирован до 4 мая 2020 года за нарушение антидопинговых правил с аннулированием всех результатов спортсмена, показанных за период с 14 августа 2009 по 3 августа 2012 года.

Известие о начале антидопингового расследования появилось незадолго до Командного чемпионата мира-2018, в котором спортсмен должен был участвовать и от которого он отказался.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Аварии и ДТП легкая атлетика
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