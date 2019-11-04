Известный украинский нокаутер вернется на ринг 15 ноября
Украинский проспект полусреднего веса Иван Голуб (17-1, 13 КО) узнал дату следующего боя.
Следующий бой украинца состоится 15 ноября в Солт-Лейк-Сити, Юта, США.
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Поединок Голуба пройдет в рамках вечера бокса промоутерской компании Лу Дибеллы DiBella Entertainment.
Соперник украинца пока остается неизвестен. Бой пройдет в 10-раундовом формате.
Свой предыдущий бой Голуб провел 1 августа и победил бразильца Хоакима Карнейро (25-12, 23 КО) техническим нокаутом в пятом раунде.
Спорт 24 писал, что в ночь с 27 на 28 октября в Лос-Анджелесе состоялся вечер бокса, где в главном событии украинец Сергей Богачук (16-0, 16 КО) нокаутировал американца Тайрона Брансона (28-8-2, 25 КО).