Известный украинский нокаутер вернется на ринг 15 ноября

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Иван Голуб
Иван Голуб / Фото из открытых источников

Украинский проспект полусреднего веса Иван Голуб (17-1, 13 КО) узнал дату следующего боя.

Следующий бой украинца состоится 15 ноября в Солт-Лейк-Сити, Юта, США.

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Поединок Голуба пройдет в рамках вечера бокса промоутерской компании Лу Дибеллы DiBella Entertainment.

Соперник украинца пока остается неизвестен. Бой пройдет в 10-раундовом формате.

Свой предыдущий бой Голуб провел 1 августа и победил бразильца Хоакима Карнейро (25-12, 23 КО) техническим нокаутом в пятом раунде.

Спорт 24 писал, что в ночь с 27 на 28 октября в Лос-Анджелесе состоялся вечер бокса, где в главном событии украинец Сергей Богачук (16-0, 16 КО) нокаутировал американца Тайрона Брансона (28-8-2, 25 КО).

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Бокс Спорт
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