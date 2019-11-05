Известный украинский олигарх заявил, что готов возродить "Металлист"
Экс-президент "Металлиста" Александр Ярославский прокомментировал нынешнее положение дел в харьковском футболе.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", сейчас Ярославский активно занимается вопросами околофутбольных аспектов, связанных с банкротством "Металлиста".
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Футбол не закрытая тема для меня. Если получится вернуть бренд обанкротившегося "Металлиста". Процедура банкротства идет, но ей мешают различные околофутбольные люди, скажем так. Инфраструктуру построил я в свое время, вынужден был от нее как бы "уйти", а сейчас ею пользуются, "пилят", поэтому банкротство невыгодно тем, кто крутится вокруг этого.
"Металлист 1925"? Я не знаю такого "Металлиста", я знаю один "Металлист", который 7-кратный бронзовый призер и серебряный призер чемпионата Украины,
– сказал Ярославский.
Ярославский владел "Металлистом" с 2005-го по 2012 год. С 2006 по 2011 год "Металлист" занимал третьи места в УПЛ при Ярославском, а в чемпионате 2012/13 поднялся на вторую строчку. В 2012-м Ярославский продал "Металлист" Сергею Курченко.
В июле 2016 года ФК "Металлист" был исключен из УПЛ за долги, после чего на его базе Курченко создал СК "Металлист", который в тот сезон занял последнее место в чемпионате Харьковской области, а затем прекратил существование.
В августе 2016 года группа фанатов клуба, бизнесменов и футбольных деятелей создала команду "Металлист 1925", которая сейчас выступает в Первой лиге.
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