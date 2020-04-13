Известный украинский спортсмен рассказал, как коронавирус повлиял на его карьеру

Украинский теннисист Илья Марченко рассказал о паузе в Туре, вызванной пандемией коронавируса.

Он отметил, что текущая ситуация не пойдет ему на пользу, ведь будет очень трудно снова начать играть и вернуться в ритм. Об этом он рассказал в интервью Sport Traveler UА.

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"Нас держат в курсе, сейчас пауза до июля. Но больше никто ничего сказать не может. Как будет все развиваться, никто не в силах предсказать. У нас много завязано на перелетах. Когда будут границы открыты – никто не может сказать", – сказал Марченко.

Не думаю, что такая пауза пойдет мне на пользу. После паузы очень трудно начинать снова играть. До паузы у меня уже было такое состояние, когда я был в ритме. Теперь столько времени без тенниса, что снова нужно будет набирать ритм. Плюс даже толком нельзя заниматься какими-то тренировками, потому что все закрыто,

– рассказал Илья.

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) отложили дату возобновления сезона до 13 июля в связи с пандемией коронавируса.

Международная теннисная федерация (ITF) объявила о переносе на неопределенный срок 900 теннисных турниров.

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