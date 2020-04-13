24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Известный украинский спортсмен рассказал, как коронавирус повлиял на его карьеру

- Читати новину українською
Илья Марченко / btu.org.ua

Украинский теннисист Илья Марченко рассказал о паузе в Туре, вызванной пандемией коронавируса.

Он отметил, что текущая ситуация не пойдет ему на пользу, ведь будет очень трудно снова начать играть и вернуться в ритм. Об этом он рассказал в интервью Sport Traveler UА.

Читайте также Ходил в майках на два размера больше: лучший теннисист Украины о финансировании Олимпиады-2012

"Нас держат в курсе, сейчас пауза до июля. Но больше никто ничего сказать не может. Как будет все развиваться, никто не в силах предсказать. У нас много завязано на перелетах. Когда будут границы открыты – никто не может сказать", – сказал Марченко.

Не думаю, что такая пауза пойдет мне на пользу. После паузы очень трудно начинать снова играть. До паузы у меня уже было такое состояние, когда я был в ритме. Теперь столько времени без тенниса, что снова нужно будет набирать ритм. Плюс даже толком нельзя заниматься какими-то тренировками, потому что все закрыто,
– рассказал Илья.

  • Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) отложили дату возобновления сезона до 13 июля в связи с пандемией коронавируса.
  • Международная теннисная федерация (ITF) объявила о переносе на неопределенный срок 900 теннисных турниров.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Спорт Новости Спорта Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 17:42 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
сегодня 09:51 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
12 апреля 16:50 Самая красивая футболистка мира показала тренировки с гирей на 9 месяце беременности: видео
Юрій Семенюк
12 апреля 14:43 Жена умершего 25-летнего хоккеиста "Эдмонтона" опубликовала фото с покойным мужем
Юрій Семенюк
12 апреля 12:01 Лучшие нокауты Теофимо Лопеса: видео
Михайло Гема

Новости
Больше новостей