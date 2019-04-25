Известный украинский спортсмен сенсационно заявил о завершении карьеры

Бронзовый призер Олимпиады-2008 в прыжках в воду Илья Кваша объявил о завершении карьеры.

Причины такого решения украинец озвучил в интервью "Спорт-Экспресс".

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"Обстоятельства сложились таким образом, что я физически не смог выполнять те нагрузки, которые были необходимы для достижения высоких результатов, а гарантий никто не давал. То есть, грубо говоря, никто не мог сказать, что со мной все будет хорошо, мол 50 на 50", – сказал Илья.

Проблема заключалась общем состоянии. У меня же была сложная операция на левой почке. Чем больше я начинал загружаться, тем больше чувствовалась усталость. Восстановление давалось трудно. Показатели сначала были на нормальном уровне, но чем больше я тренировался, тем хуже себя чувствовал, и здесь уже не до шуток. Сложно далось решение об окончании карьеры, но я считаю, что поступил правильно. Потому что рисковать здоровьем – это одно, а рисковать уже нормальной жизнью – совсем другое,

– заявил Илья Кваша.

Кроме олимпийской бронзы, 31-летний спортсмен имеет в активе 2 серебра и 1 бронзу чемпионата мира, 9 золотых наград, 5 серебряных и 2 бронзовые на чемпионатах Европы.

Недавно Илья Кваша впервые стал отцом. Об этом сам спортсмен сообщил в своем Instagram.

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