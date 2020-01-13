Известный украинский тренер Григорчук неожиданно остался без клуба

Руководство казахской "Астаны" и главный тренер Роман Григорчук 13 января расторгли контракт по взаимному согласию.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Также клуб покинули ассистента тренера Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.

За полтора года у руля "Астаны" Григорчук дважды стал чемпионом Казахстана и один раз выиграл Суперкубок. Под руководством украинца команда два года подряд играла в групповом раунде Лиги Европы.

В Украине Григорчук известный по работе с "Черноморцем" с 2010-го по 2014 год. В сезоне 2013/14 тренер вывел одесситов в 1/16 финала Лиги Европы.

После ухода из "Черноморца" специалист в течение трех лет возглавлял азербайджанскую "Габалу".