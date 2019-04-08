Известный украинский тренер отреагировал на свое увольнение из клуба УПЛ

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Юрий Бакалов
Юрий Бакалов / ФК "Львов"

Экс-наставник ФК "Львов" Юрий Бакалов рассказал, что решение о его увольнении приняли очень неожиданно.

Спорт 24 писал, что в понедельник, 8 апреля, "Львов" и 53-летний специалист приняли решение расторгнуть контракт по соглашению сторон.

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"Могу подтвердить то, что написал официальный сайт клуба. Бакалов официально покинул пост главного тренера "Львова" Сегодня утром была встреча с вице-президентом клуба, на которой мне сообщили об этом решении. Пока что-то комментировать не готов.

Я уже перед тренировкой попрощался с командой и поблагодарил ребят за совместную работу. Есть ли у меня финансовые претензии ко "Львову"? Нет, в этом аспекте никаких проблем", – цитирует Бакалова SportArena.

Бакалов возглавил "Львов" в августе 2018 года, придя на смену бразильцу Жилмару, у которого не оказалось необходимой тренерской лицензии для работы с клубом украинской Премьер-лиги.

Под руководством 53-летнего Бакалова "Львов" в момент прорвался в верхнюю топ-6 и получил шанс побороться за еврокубки.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Львов
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