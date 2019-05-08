Известный украинский тренер проходит стажировку в "Шахтере"

Бывший вратарь донецкого "Шахтера", а ныне тренер Юрий Вирт проходит стажировку в составе "горняков".

Специалист уже 3 дня находится в расположении донецкого клуба. Стажировка суммарно продлится неделю.

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В качестве тренера 45-летний Вирт работал помощником в донецком "Металлурге", после чего возглавлял "Сталь" из Каменского, "Верес" и винниковское "Движение", откуда ушел в ноябре прошлого года.

За время футбольной карьеры Вирт был игроком "Шахтера" с 1999-го по 2002-ой, а затем с 2007 по 2012 годы (66 матчей).

На данный момент "горняки" лидируют в турнирной таблице УПЛ, опережая "Динамо" на 9 очков.

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