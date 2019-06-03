Известный украинский тренер прокомментировал слухи о приглашении в "Динамо"

Бывший главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал слухи о том, что может возглавить киевское "Динамо" с нового сезона.

Вернидуб официально покинул "Зарю" после завершения сезона и претендует на тренерское кресло "Динамо", ведь контракт наставника киевлян Александра Хацкевича уже завершается.

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Однако, по словам Вернидуба, он не получал предложение от "Динамо" и считает, что Хацкевич должен продолжить работать в киевском клубе.

Честно скажу – не было никаких... Что мне скрывать? Я говорю, как есть. Если поступит, то об этом узнаете (о предложении от "Динамо", – Спорт24). Хотите услышать мое мнение? У "Динамо" есть тренер – Александр Хацкевич. Да, он два года работает, они не становились чемпионами. Давайте немного опустимся на землю и посмотрим на состав. Сколько за два года появилось в "Динамо" настоящих, обстрелянных и хороших молодых футболистов.

Это чья заслуга? Думаю, прежде всего его. Он даже в этой ситуации не боится их ставить, наигрывать, давать шанс. Это супер. Я не имею права это говорить, пусть меня простят руководители "Динамо", но думаю, лучшего тренера они все равно не найдут.

Дайте человеку еще шанс. Уверен, у него все получится. Ой как нелегко будет "Шахтеру" играть с "Динамо". Уверен на 100%. Я только за то, чтобы с Сашей переподписали контракт. Потому что он был как замечательный суперфутболист, так же он и великолепный суперчеловек, когда стал тренером. Открытый, спокойный. Представляю, что у него в душе творится. Я здесь только за Хацкевича,

– сказал Вернидуб.

Александр Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С того времени белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 году, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.

Прошлый сезон "Динамо" завершило на втором месте в турнирной таблице украинского чемпионата, отстав от "Шахтера" на 11 очков. Команда дошла до полуфинала Кубка Украины, а в плей-офф Лиги Европы на этапе 1/8 финала сокрушительно уступила "Челси" с общим счетом 0:8.

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