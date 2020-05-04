Известный украинский тренер Штермер умер за рулем собственного авто
Один из самых авторитетных тренеров в украинском велоспорте Евгений Штермер 3 мая умер за рулем собственного автомобиля в Николаеве. Возвращаясь с тренировки, тренеру стало плохо, и он потерял сознание.
Когда Штермерe стало плохо, он успел затормозить и остановил автомобиль прямо посреди дороги. Об этом пишет издание "Новости N".
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Инцидент произошел 3 мая недалеко от николаевского супермаркета "Магеллан". Остановив свой автомобиль, тренер сразу же потерял сознание.
Прохожие вызвали скорую помощь. Впрочем врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть 76-летнего мужчины.
Вероятной причиной смерти называют сердечный приступ. Евгений Штермер при жизни имел проблемы с сердцем.
В Федерации велосипедного спорта Украины уже подтвердили гибель тренера. Там выразили искренние соболезнования его родным.
Что известно про Евгения Штермера
Штермер был одним из самых авторитетных тренеров в украинском велоспорте. В последние годы жизни он работал в Николаевской областной школе высшего спортивного мастерства.
Среди воспитанников Евгения Штермера около полутора десятка участников Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, призеров и победителей других престижных соревнований.
За успехи в своей работе тренер был награжден званиями "Заслуженный тренер Украины" и "Заслуженный работник физической культуры Украины", а также орденом "За заслуги".