Известный журналист назвал неожиданную причину, почему Русин не играет за "Динамо"

Известный журналист и ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганык высказал мнение относительно карьеры нападающего киевского "Динамо" Назария Русина.

Игорь Цыганык в своей программе на YouTube-канале "Цыганык LIVE" рассказал, что у Назария Русина сложные отношения с тренерским штабом команды.

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Почему не играет Русин? У него была травма. Также у него очень сложные отношения с тренерским штабом киевского "Динамо".

Но Назарию нужно забивать. Если бы в матче с "Зарей" за фол на нем поставили бы пенальти, то ситуация сложилась бы по-другому. Но, думаю, что Русин найдет себя в "Динамо", – отметил Цыганык.

Назарий Русин в текущем сезоне сыграл за "Динамо" в 17 матчах и забил три гола. Следующий поединок "Динамо" проведет в 25-м туре чемпионата Украины против "Шахтера" (24 апреля).

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