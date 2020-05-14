Извини, это часть работы: боец UFC жестко избил соперника – видео

В Джексонвилле (штат Флорида, США) 13 мая состоялся турнир UFC Fight Night 171. В главном событии Гловер Тейшера сошелся с Энтони Смитом.

40-летний бразилец нокаутировал соперника в 5-м раунде после серии мощных ударов, сообщает 24 канал.

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Смотрите видео нокаута

Anthony Smith tells

corner ‘my teeth are falling out’ during brutal

loss to Glover Teixeira at#UFCJAX pic.twitter.com/IMkJTiPfh1 — World of MMA (@CM_fights) May 14, 2020

В четвертом раунде, когда Гловер держал Энтони в болевом приеме, бойцы провели диалог.

– Извини, Энтони, это часть работы.

– Что?

– Прости. Часть работы.

– Так. Что есть то есть.

Видео разговора бойцов

Teixeira: Sorry, Anthony, it’s part of the job.

Smith: What?

Teixeira: Sorry. Part of the job.

Smith: Yeah. It is what it is.



This mid-fight convo between @gloverteixeira and @lionheartasmith is wild ? #UFCJax pic.twitter.com/p4VEPqFjxI — ESPN MMA (@espnmma) May 14, 2020

Результаты UFC Fight Night 171

Бен Ротвелл победил Овинса Сен-Прю раздельным решением судей;

Дрю Добер победил Александра Эрнандеса техническим нокаутом во втором раунде;

Рики Симон победил Рэя Борга раздельным решением судей;

Андрей Орловский победил Филипе Линса единогласным решением судей;

Майкл Джонсон проиграл Тиаго Мойсесу во втором раунде.

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