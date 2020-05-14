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Извини, это часть работы: боец UFC жестко избил соперника – видео

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Результаты UFC Fight Night 171
Результаты UFC Fight Night 171 / mmajunkie.usatoday.com

В Джексонвилле (штат Флорида, США) 13 мая состоялся турнир UFC Fight Night 171. В главном событии Гловер Тейшера сошелся с Энтони Смитом.

40-летний бразилец нокаутировал соперника в 5-м раунде после серии мощных ударов, сообщает 24 канал.

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Смотрите видео нокаута

В четвертом раунде, когда Гловер держал Энтони в болевом приеме, бойцы провели диалог.

– Извини, Энтони, это часть работы.

– Что?

– Прости. Часть работы.

– Так. Что есть то есть.

Видео разговора бойцов

Результаты UFC Fight Night 171

  • Бен Ротвелл победил Овинса Сен-Прю раздельным решением судей;
  • Дрю Добер победил Александра Эрнандеса техническим нокаутом во втором раунде;
  • Рики Симон победил Рэя Борга раздельным решением судей;
  • Андрей Орловский победил Филипе Линса единогласным решением судей;
  • Майкл Джонсон проиграл Тиаго Мойсесу во втором раунде.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Смешанные единоборства MMA Спорт
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