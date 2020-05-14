Извини, это часть работы: боец UFC жестко избил соперника – видео
В Джексонвилле (штат Флорида, США) 13 мая состоялся турнир UFC Fight Night 171. В главном событии Гловер Тейшера сошелся с Энтони Смитом.
40-летний бразилец нокаутировал соперника в 5-м раунде после серии мощных ударов, сообщает 24 канал.
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Смотрите видео нокаута
В четвертом раунде, когда Гловер держал Энтони в болевом приеме, бойцы провели диалог.
– Извини, Энтони, это часть работы.
– Что?
– Прости. Часть работы.
– Так. Что есть то есть.
Видео разговора бойцов
Результаты UFC Fight Night 171
- Бен Ротвелл победил Овинса Сен-Прю раздельным решением судей;
- Дрю Добер победил Александра Эрнандеса техническим нокаутом во втором раунде;
- Рики Симон победил Рэя Борга раздельным решением судей;
- Андрей Орловский победил Филипе Линса единогласным решением судей;
- Майкл Джонсон проиграл Тиаго Мойсесу во втором раунде.
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