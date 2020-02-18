Извините, что не выходит вас порадовать: ветеран сборной Украины по биатлону обратилась к фанам

34-летняя биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала результаты индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону. Валентина финишировала только 42-й.

После индивидуальной гонки Валентина Семеренко заявила, что расстроена результатом.

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"Трудно что-то комментировать, очень расстроена. Не ожидала такого результата. Нет стрельбы, не знаю в чем причина. Как пошел сбой в последние дни сбора в Ливиньо, так и не проходит – для меня это шок", – цитирует Валентину biathlon.com.ua.

Также биатлонистка обратилась к болельщикам, попросив прощения за неудачные результаты на чемпионате мира.

Не ругайте нас сильно, мы стараемся, тоже не хотим этих промахов, всегда стремимся к чистой стрельбе. Мы расстраиваемся еще больше, чем вы. Извините, что не получается вас порадовать,

– резюмировала украинка.

Индивидуальную гонку в Антхольце выиграла Доротея Вирер. Лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина – 11-я строчка.

Что известно о Валентине Семеренко?Чемпионка мира 2015 года (масс-старт). Также Валентина дважды становилась серебряным призером (2008, 2013 – эстафета). Еще трижды Семеренко выигрывала бронзу чемпионата мира (2013, 2015 и 2019).

На чемпионате мира в Антхольце сборная Украины до сих пор не выиграла ни одной награды.

Дважды украинцы останавливалась в шаге от медали. В эстафете "сине-желтые" заняли 5-ю строчку. А Елена Пидгрушная в спринте финишировала 4-й.

В рамках чемпионата мира, который завершится 23 февраля, состоятся еще 6 гонок.

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