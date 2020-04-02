Я – "деревянный" футболист: Милевский о своем уровне игры

Украинский футболист Артем Милевский, выступающий за белорусское "Динамо" ответил на вопрос о своем уровне физической формы. Футболист жестко прокомментировал свою игру.

Артем Милевский прокомментировал свою игру на собственном YouTube-канале "Миля".

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"Золотой мяч"? Может, в Топ-1000 попал бы. Я – "деревянный" футболист. Какой "Золотой мяч"?, – сказал Милевский.

Как заверил сам Артем, он мог бы получить "деревянный мяч".

Добавим, что в рамках второго тура чемпионата Белоруссии брестское "Динамо" померялось силами со "Слуцком". Единственный гол в матче забил бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский.

35-летний украинец вышел в стартовом составе, а на 19-й минуте открыл счет во встрече.

Это первое результативное действие игрока в сезоне 2020. Футболист отметился забитым мячом со штрафного после сброса головой Александра Нойка.

Все футбольные чемпионаты временно остановили из-за пандемии коронавируса. В Европе же из всех национальных чемпионатов по футболу продолжается только один – в Беларуси.

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