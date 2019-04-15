"Я – украинец": Жан Беленюк резко отреагировал, когда его назвали русским
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк резко отреагировал на ошибку пресс-службы Международной федерации борьбы, которая сделала его русским.
Известный портал, публикуя новость о победе спортсмена, указал, что он представляет Россию.
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Жан Беленюк выставил этот скриншот, обвел сердцем надпись UKR на своей спине и добавил: "Я – украинец!". Впоследствии Международная федерация борьбы исправила собственную ошибку.
Спорт 24 писал, что Жан Беленюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Бухаресте в весовой категории до 87 килограмм.
В финальной схватке украинец одержал убедительную победу над представителем Азербайджана Исламом Аббасовым. Это уже третье золото чемпионата Европы в карьере Беленюка.