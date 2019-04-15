"Я – украинец": Жан Беленюк резко отреагировал, когда его назвали русским

44 Читати новину українською
Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото из открытых источников

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк резко отреагировал на ошибку пресс-службы Международной федерации борьбы, которая сделала его русским.

Известный портал, публикуя новость о победе спортсмена, указал, что он представляет Россию.

Читайте также: Усик заставил Беленюка толкать свой Lexus: видео

Жан Беленюк выставил этот скриншот, обвел сердцем надпись UKR на своей спине и добавил: "Я – украинец!". Впоследствии Международная федерация борьбы исправила собственную ошибку.

Спорт 24 писал, что Жан Беленюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Бухаресте в весовой категории до 87 килограмм.

В финальной схватке украинец одержал убедительную победу над представителем Азербайджана Исламом Аббасовым. Это уже третье золото чемпионата Европы в карьере Беленюка.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
В Украину идут заморозки: где и когда ждать похолодания
сегодня
8371
Теги: Жан Беленюк Новости Спорта Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинец Малиновский забил за "Генк" в чемпионате Бельгии: видео
14 апреля 21:03 Украинец Малиновский забил за "Генк" в чемпионате Бельгии: видео
120
Киевский "Арсенал" благодаря невероятному голу победил "Ворсклу": видео
14 апреля 19:35 Киевский "Арсенал" благодаря невероятному голу победил "Ворсклу": видео
177
Пилоты Mercedes выиграли гран-при Китая, Феттель только третий
14 апреля 15:56 Пилоты Mercedes выиграли гран-при Китая, Феттель только третий
40
"Александрия" без проблем одолела "Львов" на выезде: видео голов
13 апреля 21:31 "Александрия" без проблем одолела "Львов" на выезде: видео голов
87
Российский футболист забил забавный гол с 30 метров в собственные ворота: видео
13 апреля 18:22 Российский футболист забил забавный гол с 30 метров в собственные ворота: видео
288
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук