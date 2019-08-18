Я близко, попробуй меня победить: легендарный Федерер запугивал соперников смс-сообщениями

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Легендарный Федерер запугивал соперников смс-сообщениями
Легендарный Федерер запугивал соперников смс-сообщениями / Фото из открытых источников

Отец легендарного теннисиста Роджера Федерера Роберт, рассказал, что ранее его сын часто вел себя ненадлежащим образом. Роджер посылал соперникам смс-сообщения перед матчами.

Отец Федерера рассказал, что часто ему с женой было стыдно за поведение сына.

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Роджер всегда имел определенные ожидания от собственной игры. Если у него что-то не получалось, он очень сильно раздражался. Иногда, нам с женой было очень стыдно за поведение Роджера. Мы много раз пытались говорить с ним и объяснять, что не потерпим подобное поведение на корте, и не хотим наблюдать его.

Я лично пытался играть, выходить к сетке завершать розыгрыши резкими ударами. Впоследствии моя координация и техника заметно улучшились и я начал доставать те мячи, которые раньше были невозможны для меня. В этот момент я осознал, что теннис приносит невероятное удовольствие, и делал все, чтобы донести эту мысль сыну.

Я постоянно пытался образумить его и заставить понять, что отправлять будущим соперникам сообщение с текстом: "Я близко, попробуй меня победить" – это проявление неподобающего поведения,
– сказал Роберт Федерер.

На данный момент Роджер Федерер самый сильный и титулованный теннисист открытой эры. Федерер выиграл более 100 турниров различного уровня, а также стал триумфатор 20 турниров серии Грэнд Слэм. В 38 лет швейцарец все еще играет на высоком уровне.

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Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Роджер Федерер
Источник: btu.org.ua
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