Я буду с тобой драться, если у тебя будет чемпионский пояс, – Ломаченко резко ответил Лопесу

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко готов сражаться против Теофимо Лопеса. Но тот должен обладать чемпионским поясом.

Таким образом Василий Ломаченко отреагировал на слова Лопеса о том, что он не собирается долго ждать боя с Ломаченко.

"В этом году хочу провести 4-5 боев, а в следующем – 2-3 поединка. Как только стану чемпионом мира, буду боксировать два-три раза в год. Если мой бой с Ломаченко оттянут до марта 2020 года, я не соглашусь на поединок. Не буду так долго ждать. Мы можем встретиться потом, но в промежуточном весе. В легком задерживаться не собираюсь", – заявил Теофимо Лопес.

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Ломаченко долго не задержался с ответом.

"Я готов драться с любым. Мне нужны пояса. Если у тебя есть чемпионский пояс, выходи в ринг, я буду с тобой драться", – заявил Ломаченко в комментарии Boxing Scene.

Пока же 12 апреля Василий Ломаченко сразится с Энтони Кролла. В этом бою украинец будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.