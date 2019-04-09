Я бы не сказал, что мы вышли из переговоров, – скандальный Александр Герега о покупке "Карпат"

Вице-президент ФФУ, а также народный депутат Александр Герега не отрицал, что он заинтересован в покупке львовских "Карпат".

Еще в сентябре 2018 года появилась информация, что Александр Герега ведет переговоры о покупке ФК "Карпаты". Однако тогда обе стороны отказывались от комментариев по этому поводу.

Футбольный клуб "Карпаты" – очень интересный вопрос. Я бы не сказал, что мы вышли из переговоров или вошли в них чрезвычайно глубоко. Вопрос футбольного клуба может появиться в любой момент, только чтобы было для этого наше согласие и желание,

– рассказал Александр Герега в комментарии "Бомбардир".

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При этом он отверг возможность покупки одесского "Черноморца".

"Черноморец" находится в руках моего товарища (Леонида Климова, – прим. авт). Есть там нюансы. Определенные события повлияли и на украинский футбол ", – заявил Герега.

Однако Герега не исключает возможность таки стать владельцем футбольного клуба. Но называет причины, почему пока не готов к этому.

"Я максималист по своей природе. Поэтому быть в аутсайдерах мне не очень бы хотелось. А это серьезный бизнес. А чтобы его начать, следует окунуться в него, чтобы понимать, как он работает изнутри. Пока такой необходимости нет сегодня. Но я смотрю, как некоторые мои коллеги надрывают свое сердце, и мне не хотелось бы быть в их положении. Поэтому в этом направлении пока сдержанно себя ведем. Но мы уже подошли к детскому футболу", – подытожил Александр Герега.

Кто такой Александр Герега?

Александр Герега вместе с женой Галиной являются владельцами сети строительных супермаркетов "Эпицентр", а так же вице–президентом Федерации футбола Украины. В 2012 году был избран народным депутатом от 192-го избирательного округа. Вошел во фракцию "Партии регионов" в Верховной Раде. Его жена Галина, которая до этого была секретарем Киевсовета, баллотировалась в Киеве, но проиграла выборы в своем округе представителю ВО "Свобода" Андрею Ильенко.



16 января 2014 года Александр Герега проголосовал за "диктаторские законы". После побега Виктора Януковича 21 февраля вышел из фракции "Партии регионов". В октябре 2014 года был вновь избран депутатом Верховной Рады.



Состояние Александра и Галины Герег в 2017 году оценивали в 688 миллионов долларов.



С 2013 года – президент Федерации тяжелой атлетики Украины.