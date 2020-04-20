Я до тебя еще доберусь: появились подробности перепалки Хачериди и судьи в Беларуси
Белорусские СМИ рассказали подробности скандала на матче между "Витебском" и "Динамо" Брест. Украинский футболист Евгений Хачереди во время игры был удален, а после матча якобы пытался ударить арбитра.
Издание Tribuna.com Беларусь описало детали конфликтной ситуация в подтрибунном помещении после матча чемпионата Беларуси.
"Витебск" на своем поле одолел "Динамо" (1:0) благодаря голу с пенальти. К пенальти привело грубое нарушение правил Евгением Хачериди.
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"Очевидцы говорят, что после окончания встречи Хачериди с голым торсом в банном полотенце вышел из раздевалки и ждал судей у входа в подтрибунное помещение. Как только там появились главный арбитр Сергей Чистов с помощниками, Евгений направился в их сторону.
Хачериди пытался эмоционально выяснить у рефери, почему тот решил его удалить. В адрес арбитра летели фразы в стиле: "Ты что творишь? Я до тебя еще доберусь". Однако в паре метров от судей путь защитнику преградил футболист "Витебска" Олег Кармушка", – пишут белорусские журналисты.
По их информации, к Хачериди подбежал тренер вратарей Василий Хомутовский и отправил защитника в раздевалку.
Свидетели эпизода также уверяют, что Хачериди не имел возможности ударить арбитра, ведь между ними была большая дистанция.
Видео удаления Хачериди
- После скандала в СМИ появились слухи будто "Динамо" Брест хочет разорвать контракт с Хачереди.
- В пресс-службе брестского клуба отрицают эту информацию.
- Действующее соглашение Хачериди с "Динамо" Брест действует до 31 декабря 2021 года.
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