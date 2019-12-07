Я готов к рок-н-роллу, – Руис о бое с Джошуа

Мексиканец Энди Руис поделился ожиданиями от матча-реванша против Джошуа. Боксеры встретятся 7 декабря в бою за титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Руис заявил, что хочет победить Джошуа, что ему удалось сделать 1-го июня. "Главная вещь – оставаться сфокусированным, придерживаться плана на бой и выполнить план на бой", – цитирует Энди vRINGe.

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По мнению букмекеров, Руис андердог поединка. Но, по словам Энди, именно это его и мотивирует.

Всегда будут те, кто сомневается и те, кто поддерживает тебя. В моем случае это взаимовыигрышная ситуация. Вы знаете, что дает мне больше мотивации? Довести еще раз, что все не правы,

– заявил боксер.

Также Руис прокомментировал свой вес. На официальном взвешивании он показал 128,68 килограмма, что на 21 килограмм больше, чем у Джошуа.

Я, пожалуй, буду немного тяжелее, чем в первом бою. Я хочу быть немного сильнее. Я готов к рок-н-роллу. Я чувствую себя сильным,

– отметил мексиканец.