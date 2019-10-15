Я хочу реванша с Головкиным, – Деревянченко назвал вероятных следующих соперников

Украинский боксер Сергей Деревянченко не планирует долго оставаться без бокса. И уже размышляет над следующими соперниками.

Боксер уже вернулся к тренировкам в Бруклине. Несмотря на то, что его госпитализировали после боя с Головкиным. Напомним, в этом бою судьи присудили победу именно боксеру из Казахстана.

Как это было: Деревянченко в зрелищном поединке проиграл Головкину сомнительным решением судей

Поэтому украинец желает взять реванш и выиграть титулы чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе.

"Я хочу реванша, и я считаю, что мир хочет увидеть реванш. Эта борьба была наиболее конкурентоспособной борьбой, которую Головкин проводил за годы. И если люди захотят, чтобы мы снова это сделали. Я верю, что на эту борьбу существует общественный спрос, и мой менеджер Кот Коннолли и промоутер Лу ДиБелла настаивают на том, чтобы это произошло", – заявил Деревянченко в комментарии BoxingScene.

Если же Головкин откажется от проведения этого боя, то Деревянченко хочет бой против Канело Альвареса. Но перед тем мексиканец должен провести бой против Сергея Ковалева.

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Третий претендент – Джермалло Чарли. 29-летний боксер провел 29 боев, в 21 из которых одержал победу нокаутом.