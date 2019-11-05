"Я могу потрясти мир": звезда UFC Масвидал бросил вызов Альваресу

Обладатель титула BMF в полусреднем весе Хорхе Масвидал бросил вызов чемпиону WBO в полутяжелом дивизионе Саулю Альваресу.

Боец ММА никогда не участвовал в боксерских поединках, но считает, что может победить одного из лучших представителей этого вида спорта.

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Я очень серьезно настроен выйти в ринг с Канело. Я чувствую, что могу потрясти мир. Канело лучше меня в боксе? Он выбросил на десять тысяч джебов больше, чем я, потому что это именно то, что он делает с утра до вечера.

Но я могу принести некоторые элементы, к которым боксеры не привыкли и выбросить Канело из его игры. Я бью как грузовик. Если я надену боксерские перчатки, я не побоюсь сломать руку. Я чувствую, что мог бы быть законной угрозой в боксе,

– заявил Масвидал.

Напомним, в последнем поединке Хорхе Масвидал победил Нейта Диаса на UFC 244, которому врачи запретили продолжать бой из-за сильного рассечения.

Сауль Альварес, в свою очередь, брутально нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и стал новым чемпионом по версии WBO в полутяжелом весе. Ранее сообщалось, что Сергей попал в больницу после боя с мексиканцем.