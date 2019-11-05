"Я могу потрясти мир": звезда UFC Масвидал бросил вызов Альваресу

22 Читати новину українською
Хорхе Масвидал
Хорхе Масвидал / Фото из открытых источников

Обладатель титула BMF в полусреднем весе Хорхе Масвидал бросил вызов чемпиону WBO в полутяжелом дивизионе Саулю Альваресу.

Боец ММА никогда не участвовал в боксерских поединках, но считает, что может победить одного из лучших представителей этого вида спорта.

Читайте также: Альварес откажется от титула WBO, который он выиграл в бою с Ковалевым: известна причина

Я очень серьезно настроен выйти в ринг с Канело. Я чувствую, что могу потрясти мир. Канело лучше меня в боксе? Он выбросил на десять тысяч джебов больше, чем я, потому что это именно то, что он делает с утра до вечера.

Но я могу принести некоторые элементы, к которым боксеры не привыкли и выбросить Канело из его игры. Я бью как грузовик. Если я надену боксерские перчатки, я не побоюсь сломать руку. Я чувствую, что мог бы быть законной угрозой в боксе,
– заявил Масвидал.

Напомним, в последнем поединке Хорхе Масвидал победил Нейта Диаса на UFC 244, которому врачи запретили продолжать бой из-за сильного рассечения.

Сауль Альварес, в свою очередь, брутально нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и стал новым чемпионом по версии WBO в полутяжелом весе. Ранее сообщалось, что Сергей попал в больницу после боя с мексиканцем.

blog_ava
Бюджет-2020: какой курс доллара прогнозирует Кабмин
сегодня
1498
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Смешанные единоборства Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такая новая девушка Дениса Попова: сексуальная вице-мисс Украина (фото)
4 ноября 22:40 Кто такая новая девушка Дениса Попова: сексуальная вице-мисс Украина (фото)
Вісент Луїс 288
Защитник "Монако" разбил монитор VAR после удаления: видео
4 ноября 21:15 Защитник "Монако" разбил монитор VAR после удаления: видео
Юрій Семенюк 52
Райан Гарсия – боксер, бросающий вызов Ломаченко, нокаутируя соперников в первом раунде
4 ноября 19:02 Райан Гарсия – боксер, бросающий вызов Ломаченко, нокаутируя соперников в первом раунде
Андрій Тудовші 244
Моуринью, тен Гаг или Почеттино: кто возглавит "Баварию"
4 ноября 18:30 Моуринью, тен Гаг или Почеттино: кто возглавит "Баварию"
Михайло Гема 49
Прорыв Ястремской и сенсационная Снигур: каким был теннисный сезон для украинок
4 ноября 17:30 Прорыв Ястремской и сенсационная Снигур: каким был теннисный сезон для украинок
Михайло Гема 93
Новости
Больше новостей
Залиште відгук