Я не достоин таких денег, – нападающий сборной Украины рассказал, почему не перешел в топ-клуб

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / ФК "Гент"

Форвард сборной Украины Роман Яремчук летом 2019 года мог перейти из бельгийского "Гента" в итальянскую "Рому". Но трансфер сорвался.

О том, что клубы вели переговоры по трансферу, Яремчук подтвердил в комментарии программе "ПроФутбол".

"На счет "Ромы" – было все серьезно с их стороны. Но в один момент все прекратилось. Клубы общались, но потом все закончилось. Говорили о больших суммах. Если объективно смотреть на вещи, то я не стою таких денег", – рассказал Роман Яремчук.

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Он не назвал сумму, которую за его трансфер хотел "Гент". Но отметил, что он хотел перейти в этот клуб, несмотря на то, что там уже есть основной форвард Эдин Джеко.

"Знаю, что Джеко – там основной нападающий. Но пример Саши Зинченко показывает, что в таком клубе можно прогрессировать. Он говорил, если есть такая возможность – нужно ехать и цепляться. Малиновский сказал, что в Италии очень большие нагрузки, очень интенсивно все", – рассказал Яремчук.

Он также подтвердил, что мог перейти в турецкий "Галатасарай". Однако игрок не был у них среди приоритетных трансферов. Поэтому до официальных переговоров дело не дошло.

 

Стоит напомнить, что в этом сезоне Яремчук сыграл в 8 матчах за "Гент". Он забил шесть голов и отдал три результативные передачи за клуб. Именно его голы позволили клубу пробиться в групповой этап Лиги Европы, где команда сыграет против украинской "Александрии". Также он забил за сборную Украины в матчах с Сербией и Люксембургом, и отдал результативный пас на Малиновского в матче против Литвы.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Рома Роман Яремчук Трансферы
Источник: ПроФутбол
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