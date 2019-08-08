Я не собираюсь сдаваться, – Кличко поблагодарил за поддержку и объявил, что пойдет на выборы

"Вечный" чемпион мира по версии WBC и мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Instagram поблагодарил всех за поддержку, оказанную ему в борьбе с офисом Президента Украины.

Кличко-старший заявил, что не собирается сдаваться, и будет до последнего противостоять наступлению на самоуправление Киева.

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Друзья! Я благодарен всем за поддержку! Без преувеличения, тысячи людей – знакомых и незнакомых – позвонили, написали мне в течение последних недель. Все говорят не сдаваться и не сдавать Киев назначенным сверху управляющим.

Хочу заверить: я не собираюсь сдаваться. И не ради этого "электрического" кресла мэра. А потому, что понимаю: я стал той фигурой, от выдержки и позиции которой сегодня зависит смогут ли лишить киевлян самоуправления, лишить права выбирать власть в своем городе. Какой я мэр – жители столицы выскажутся на выборах. И не некоторым ловким бизнесменам, что "влетели" во власть, решать за людей, попирая Конституцию и закон,

– написал Виталий Кличко.

Кроме этого, политик намерен участвовать в следующих выборах мэра Киева – независимо от того, плановыми или досрочными они будут.

"Да, я буду снова баллотироваться в мэры. Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться – не в моих принципах", – заявил Кличко. И добавил, что досрочные выборы в Киеве вполне реальные.

Напомним, что в июле в Офисе президента Украины объявили о желании разделить полномочия мэра столицы и главы КГГА. На данный момент обе должности занимает Виталий Кличко.

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Мэр Киева заявил, что такое решение приведет к возврату методов управления времен беглого президента Виктора Януковича. А 31 июля стало известно о встрече Кличко с Руди Джулиани, на которой, в частности, обсуждался вопрос самоуправления Киева.