Я не собираюсь сдаваться, – Кличко поблагодарил за поддержку и объявил, что пойдет на выборы

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Виталий Кличко
Виталий Кличко / Фото из открытых источников

"Вечный" чемпион мира по версии WBC и мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Instagram поблагодарил всех за поддержку, оказанную ему в борьбе с офисом Президента Украины.

Кличко-старший заявил, что не собирается сдаваться, и будет до последнего противостоять наступлению на самоуправление Киева.

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Друзья! Я благодарен всем за поддержку! Без преувеличения, тысячи людей – знакомых и незнакомых – позвонили, написали мне в течение последних недель. Все говорят не сдаваться и не сдавать Киев назначенным сверху управляющим.

Хочу заверить: я не собираюсь сдаваться. И не ради этого "электрического" кресла мэра. А потому, что понимаю: я стал той фигурой, от выдержки и позиции которой сегодня зависит смогут ли лишить киевлян самоуправления, лишить права выбирать власть в своем городе. Какой я мэр – жители столицы выскажутся на выборах. И не некоторым ловким бизнесменам, что "влетели" во власть, решать за людей, попирая Конституцию и закон,
– написал Виталий Кличко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзі! Я вдячний усім за підтримку! Без перебільшення, тисячі людей — знайомих і незнайомих — подзвонили, написали мені протягом останніх тижнів. Усі кажуть не здаватися і не здавати Київ призначеним згори управителям. Хочу запевнити: я не збираюся здаватися. І не заради цього «електричного» крісла мера. А тому, що розумію: я став тією фігурою, від витримки і позиції якої сьогодні залежить чи зможуть киян позбавити самоврядування, позбавити права обирати владу в своєму місті. Який я мер - мешканці столиці висловляться на виборах. І не деяким спритним бізнесменам, що «влетіли» у владу, вирішувати за людей, зневажаючи Конституцію і закон. Вони продовжують щодня поливати мене брудом, оббріхувати в ефірі каналу «1+1». На який я, до речі, вже подав в суд. І не виключаю, що звертатимуся ще. Вони намагаються підкупити депутатів Київради, щоб «озеленити» її. І зiрвати наступне засiдання. Вони під надуманими приводами звертаються до НАБУ і ДБР, а ті, за законом, повинні реагувати на звернення. І витрачати час і сили на розслідування «висмоктаних з пальця» справ. Але я робитиму ту справу, яку довірили мені кияни, і захищатиму їх інтереси. Якщо здасться Київ, піде повзуче знищення самоврядування і децентралізації в країні.

Публикация от Vitaliy Klitschko (@vitaliyklitschko)

Кроме этого, политик намерен участвовать в следующих выборах мэра Киева – независимо от того, плановыми или досрочными они будут.

"Да, я буду снова баллотироваться в мэры. Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться – не в моих принципах", – заявил Кличко. И добавил, что досрочные выборы в Киеве вполне реальные.

Напомним, что в июле в Офисе президента Украины объявили о желании разделить полномочия мэра столицы и главы КГГА. На данный момент обе должности занимает Виталий Кличко.

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Мэр Киева заявил, что такое решение приведет к возврату методов управления времен беглого президента Виктора Януковича. А 31 июля стало известно о встрече Кличко с Руди Джулиани, на которой, в частности, обсуждался вопрос самоуправления Киева.

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Теги: Новости Спорта Спорт Офіс Президента Новости Киева Бокс Виталий Кличко Андрей Богдан
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