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Я не учу тебя, а переживаю за тебя, – Михайличенко поговорил с Милевским

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"Динамо" Киев – "Динамо" Брест / ФК "Динамо"

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский пообщался с наставником киевского "Динамо" Алексеем Михайличенко.

27 января, после окончания товарищеского матча между клубами (3:0, победа киевлян), экс-футболист "бело-синих" Артем Милевский подошел к Алексею Михайличенко со скрытым микрофоном и записал диалог между ними, который был опубликован на канале Милевского в Youtube.

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Милевский: Александрович, удачи вам в Кубке Украины!

Михайличенко: Ты, как обиженный на меня такой прошел перед игрой. Или просто настраивался?

Милевский: Да нет, почему? Все нормально.

Михайличенко: В отличие от тебя, я не пишу. Как помнишь, ты написал: "Нет, чтобы Александрович спросил, как дела. А он меня учит". А я первый спросил, как у тебя дела. Да и не учу я тебя, а переживаю за тебя.

В Турции "Динамо" проведет еще три спарринга. Соперниками "бело-синих" будут "Кайрат", "Олимпия" и "Стрёмсгодсет". Первый официальный матч в 2020 году "Динамо" проведет 22 февраля против "Ворсклы" в чемпионате Украины.

Разговор Милевского и Михайличенко: смотрите видео

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
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