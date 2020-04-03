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Я немного перебрал с алкоголем и потолкался с тренером: Алиев о конфликте с Максимовым

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Александр Алиев / Football Hub

Скандальный бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о конфликте с тренером Юрием Максимовым. Футболист поделился, как сейчас зарабатывает на свою жизнь.

Об этом рассказал Александр Алиев в интервью YouTube-каналу Кент. Футболист отметил, что никакого конфликта и драки между ним и тренером Юрием Максимовым не было.

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Мы тогда проиграли матч. У нас было два дня выходных. Да, я немного выпил, перебрал. У нас не было драки, мы просто потолкались в аэропорту в Алматы,
– заявил футболист.

Добавим, что Александр Алиев подписал контракт с "Тараз" в июне 2016 года, но уже зимой покинул клуб. Тогда именно Максимов тренировал команду, в которой играл Алиев.

О нынешних заработках

Бывший футболист киевского клуба Александр Алиев заявил, что его нынешние заработки не нужно сравнивать с теми, которые он получал, когда был действующим игроком.

Сейчас у футболиста не тот заработок, который был раньше. Александр сказал, что у него есть друзья, которые помогают. У футболиста есть с ними несколько совместных проектов, на которых он и зарабатывает.

В "Динамо" футболист получал конкретную зарплату, которая была прописана в контракте. Теперь заработок Алиева нестабилен: "Может прийти пять тысяч долларов, а может десять тысяч. В среднем от трех до шести тысяч в месяц".

Также футболист пошутил, что охрана ему не нужно, его прекрасно устраивает бабушка, которая сидит внизу в доме, где живет Алиев.

  • Александр Алиев за свою карьеру успешно выступал за несколько российских клубов.
  • Также на его счету 22 матча в составе сборной Украины по футболу.
  • Затем футболист перешел в состав львовского "Руха".
  • После этого футболист был заявлен за любительский киевский клуб "Катандзаро".
  • С 2018 года возглавил любительский ФК "Хмельницкий".
  • В начале марта СМИ сообщили, что Алиев стал игроком мини-футбольного клуба из столицы – "Днепр".

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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